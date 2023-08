PSYCHO-PASS 携帯型心理診断鎮圧執行システム ドミネーター DOMINATOR プレミアム1/1スケール プライズ

上記商品の4個セットです。

Mayumi様 専用出品



未開封・未使用品となりますがプライズ景品の為、パッケージに細かい傷や凹み等があるものとお考え下さい。

細かい傷等を気にされる方はご購入をご遠慮ください。

写真にて状態をご確認下さい。

未開封品の為、初期不良にはご対応できかねます。

※ご購入前の事前のコメントは不要です。

値引き不可、ばら売り不可

検索用:フリュー SEGA セガ アミューズメント フジテレビ 劇場版

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

