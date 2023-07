ご覧いただきありがとうございます(^^)

◉ 即購入OK

◉ 送料無料

◉ 匿名配送

◉ 1点物につき早い者勝ち♪

大人気アディダスの2008年製、

トラックジャケットジャージLサイズ。

カラーリングがレトロ感ある絶妙なデザイン✨

ブルーにシルバー3本ラインがかなり映えてお洒落でカッコイイです!!

adidasのワンポイント刺繍ロゴが前と後ろに施されています。

サイズが合えばメンズ・レディース問わずご利用頂けます♪

入手困難✨

【ブランド】

adidas アディダス

【カラー】

ブルー (青)

【サイズ】

サイズ表記 :L

平置き実寸(cm)

着丈:58

身幅:48

肩幅:39

袖丈:60

*多少の誤差はご容赦ください。

【素材】

本体/ポリエステル 100%

リブ部分/ポリエステル 95% ポリウレタン5%

【商品の状態】

目立った傷や汚れなど無く、まだまだ着用して頂けるコンディションです。

⭐︎ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。

⭐︎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。

ナイキ、Champion、プーマ、CONVERSE、

ルコックスポルティフ、リーボック、Y2K、80s 90s 00sファッションなどが好きな方にも是非。

#adidasブルー

#アディダスジャージ

#アディダストラックジャケット

#古着メンズ

ご覧いただきありがとうございます(^^)◉ 即購入OK◉ 送料無料◉ 匿名配送◉ 1点物につき早い者勝ち♪大人気アディダスの2008年製、トラックジャケットジャージLサイズ。カラーリングがレトロ感ある絶妙なデザイン✨ブルーにシルバー3本ラインがかなり映えてお洒落でカッコイイです!!adidasのワンポイント刺繍ロゴが前と後ろに施されています。サイズが合えばメンズ・レディース問わずご利用頂けます♪入手困難✨あまり出回っていない希少カラー☆☆【ブランド】adidas アディダス【カラー】ブルー (青) 【サイズ】サイズ表記 :L平置き実寸(cm)着丈:58身幅:48肩幅:39袖丈:60*多少の誤差はご容赦ください。【素材】本体/ポリエステル 100%リブ部分/ポリエステル 95% ポリウレタン5%【商品の状態】目立った傷や汚れなど無く、まだまだ着用して頂けるコンディションです。⭐︎ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。⭐︎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。ナイキ、Champion、プーマ、CONVERSE、ルコックスポルティフ、リーボック、Y2K、80s 90s 00sファッションなどが好きな方にも是非。#adidasブルー#アディダスジャージ #アディダストラックジャケット#古着メンズ

