【正規通販】 デニスウィック　ヘリテージ３　マウスピース 管楽器

ヘリテージ ３

ヤマハクラリネット YCL-450



YAMAHA ヤマハ クラリネット YCL-35 ケース付き

コルネット奏者の方からも評価の高い、 デニス・ウィック マウスピース「Heritage(ヘリテージ)」です。

美品 Kaerntner ケルントナートランペット ゴールド マウスピース付き



j.michael AL-500 アルトサックス ケース付属

特徴的な薄いリムに 肉厚なカップを組み合わせたことで、素早い反応と、力強く音色を生み出します。

Bach トランペット180MLラッカー セミアーリーエルクハート期



Bach Stradivarius Model 43

リムとカップ、スロートは金メッキ仕上げで、口当たりがよく、息の通りがよりなめらかになっています。

B♭クラリネット リガチャー 木霊II



Bach Stradivarius Frate Precisionボトムキャップ

リム・インナー金メッキ／全体銀メッキ仕上げ

テナーサックス ヤマハ YTS-61 1151



SELMER COMPANY USA Bundy

トランペット コルネット フリューゲル バック

【初心者向け】クラリネット YAMAHA YCL-27 ハードケース 樹脂製

denis wick モネット シルキー ヤマハ YAMAHA ピッコロ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヘリテージ ３コルネット奏者の方からも評価の高い、 デニス・ウィック マウスピース「Heritage(ヘリテージ)」です。特徴的な薄いリムに 肉厚なカップを組み合わせたことで、素早い反応と、力強く音色を生み出します。リムとカップ、スロートは金メッキ仕上げで、口当たりがよく、息の通りがよりなめらかになっています。リム・インナー金メッキ／全体銀メッキ仕上げトランペット コルネット フリューゲル バック denis wick モネット シルキー ヤマハ YAMAHA ピッコロ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

YAMAHA YTR-2320Eヤマハ 入門向けトランペット【名器】YAMAHA ヤマハ トランペット YTR-136 即戦力 簡易調整済AKAI ウィンドコントローラー EWI USBセルマー アルトサックスマウスピース SOLOIST C【フルート・中古・コタケ】