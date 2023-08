お得なフォロー割やってますので是非ご利用ください!

◆商品説明

90's NIKEからold styleスウェット入荷

◆ブランド

NIKE

◆カラー

黒 白

◆サイズ

XL

肩幅約 68cm

身幅約68cm

着丈約72cm

袖丈約60cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。

◆コンディション

B

コメントなしの即購入も大歓迎です!

#古着屋kaiser

#古着屋kaiserパーカースウェット

【おススメ商品】

ナイロン ブルゾン ジャージ トラック コーチジャケット パーカー スウェット トレーナー フリース スウィングトップ スタジャン マウンテンパーカー アノラック ダウン アクティブ ワーク デトロイト デナリ ヌプシ ダック NFL NBA MLB 80s 90s デザイン 古着男子 女子 カレッジ系 メンズ レディース

ストリート 古着 ヴィンテージ アメカジ used 古着mix スポーツ mix 90s 80s 個性派古着 派手 奇抜 高円寺 原宿 下北沢 ビンテージ オーバーサイズ ビッグシルエット USA アメリカ リバイバル

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

