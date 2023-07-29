【格安saleスタート】 louis ルイヴィトン vuitton ハンドバッグ エリプスpm ハンドバッグ

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LOUIS VUITTON ルイヴィトン スピーディ30 エピ トルドブルー

角スレや大きな傷などなく

ルイヴィトン アルマbb

比較的美品かと思います。

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持ち手部分薄くひび割れ見受けられます。

マイケルコース 2wayバッグ 【袋付き】

（画像4枚目参照）

LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトンモノグラム スピーディー30

普段ご使用するにあたって気にならない程度かと思います。

Givenchy アンティゴナバッグ スモールモデル



sita parantica シータパランティカ ハンドバック シボ革 レザー

ヴィンテージであることをご理解下さい。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

売り切りたいのでお安くしてます^ ^角スレや大きな傷などなく比較的美品かと思います。持ち手部分薄くひび割れ見受けられます。（画像4枚目参照）普段ご使用するにあたって気にならない程度かと思います。ヴィンテージであることをご理解下さい。

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