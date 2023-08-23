話題の人気 がま口 ショルダーバッグ vivienne westwood ショルダーバッグ

★値下げ検討します★

★QUORE★リュックサック★ショルダーバッグ★



表参道店 購入 バーバリー ハート ♡ バッグ

レザー ラウンド ショルダーバッグです。

TIFFANY&Co. ティファニー カーフレザークロスボディショルダーバッグ

開閉はがま口で、オーブ刻印が施されています。

Strawberryさま ルイヴィトンアーツィーMM モノグラム・アンプラント

内側はチェック＆蟻柄でとても個性的です。

新品正規品！GANNI MINI KNOT BAG

ポケットは内側に2つあります。

【美品】ドルチェ アンド ガッバーナ ショルダーバッグ イタリア ロゴ ブラウン



限定値下げ【MICHAEL KORS】マイケルコース/ショルダー/美品

縦23 横23 マチ6.5〜7 肩紐135～141(cm)

GUCCI グッチショルダーバッグ トリコロール

素人採寸です。

美品 オールドGUCCI ショルダーバッグ マイクロGG



ADMJ ショルダーバッグ 美品

ショルダー部分の紐が長く

【新品】GUCCI ミニバッグ ミニショルダー ショルダー Dionysus

あまりにもバランスが悪かったので、

さーささ＊様専用 トリーバーチ Tモノグラムバケットバッグ

専門店にて1つ穴を開けてもらいました。

［901］＊LOEWE ロエベ＊ キャンバス×レザー ショルダーバック



専用 ミュルティ・ポシェット・アクセソワール

古い商品ですが特に大きな傷もなく、綺麗な状態だと思います。

フミヤーマン様 専用 新品未使用 ワイズ×コートエシエル



✨極美品✨FURLA メトロポリス クロスボディ ラウンド ショルダー ブラック

vivienneの布袋をお付けしますが、

専用品【極美品】アニエスベー 2way ショルダーバッグ 完売品 シボ革 黒

こちらのバッグを購入した当時の物ではない可能性が高いです。

イルビゾンテ ロゴ型押し ヌメ革 フラップ ショルダーバッグ ブラック



イッセイミヤケ BAOBAO リングマット ショルダーバッグ 巾着袋

高額で購入した商品なので、現時点での大幅な値下げは考えておりません。

FENDI フェンディ ミニバッグ 期間限定 ブラック



MACKINTOSH LONDON ショルダーバッグ

質問等あればお気軽にコメントください。

デニム染め クロコダイル革ショルダーバッグ鞄ワニ革クロコ鰐バッグ財布スマホ入れ



アヴァケーション スマホ 携帯 肩掛け バッグ

※撮影部屋の照明が少しオレンジ色となっております。

【美品】BURBERRY ショルダーバッグ ノバチェック ホース ヴィンテージ

バッグは真っ黒です。

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★値下げ検討します★ レザー ラウンド ショルダーバッグです。開閉はがま口で、オーブ刻印が施されています。内側はチェック＆蟻柄でとても個性的です。ポケットは内側に2つあります。縦23 横23 マチ6.5〜7 肩紐135～141(cm)素人採寸です。ショルダー部分の紐が長くあまりにもバランスが悪かったので、専門店にて1つ穴を開けてもらいました。古い商品ですが特に大きな傷もなく、綺麗な状態だと思います。vivienneの布袋をお付けしますが、こちらのバッグを購入した当時の物ではない可能性が高いです。高額で購入した商品なので、現時点での大幅な値下げは考えておりません。質問等あればお気軽にコメントください。※撮影部屋の照明が少しオレンジ色となっております。バッグは真っ黒です。

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Lumyはしもと チェーンビーズバッグ ✨レア一点物✨ アンティーク ✨美品✨超美品 ゲンテン ショルダーバッグ グレー ゴートベーシックIBIZA ショルダーバッグCAFUNE カフネ ショルダーバッククリスチャン ディオール ショルダーバッグ ハニカム PVC レザー ホワイトLOEWE ロエベ パズルバッグ ミニ未使用タグ付き PRADA プラダ ショルダーバッグロエベ フラメンコ ミニ ウォームデザートLOUIS VUITTON＊ルイヴィトン＊ポシェットヴァルミー＊モノグラム✨