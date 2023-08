ご覧頂き、ありがとうございます。

☆商品名 極希少 レア ヴァンテージ ポロ スポーツ メンズハーフジップ 国旗 Sサイズ

☆表記サイズ: Sサイズ

日本サイズはM〜Lサイズ 位御座います。

☆実寸サイズ (cm) 素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。

平置きした状態

着丈68cm

身幅56cm

肩幅46cm

袖丈65cm

☆カラー:ネイビー プリント国旗

☆状態:ヴァンテージとしては状態は良いいです。汚れ、ほつれはありません。

※写真をご参考お願い致します。

ボトムスはデニムパンツでもチノパンでもカーゴパンツでもバッチリ合います。

女の子がダボ着しても凄く、可愛いと思います。

中々、出回らない一点物です。

ご検討お願い致します。

☆ メンズアイテムですが、ビッグサイズ・ビッグシルエットが旬な今、ユニセックスにお使い頂けるアイテムかと思います。

☆他にも、アディダス、ナイキ、フィラ、チャンピオン、ノースフェース、コロンビア、USA製古着、カーハート などのヴィンテージものなどを出品していきます。

※その他、出品物の中に人気ブランド古着を揃えておりますので、良ければご覧下さいませ。

お気に入りのアイテムとの出会いをお手伝いできれば幸いです!!

ご購入者様とのご縁を大事にし、お互い気持ちの良いお取引きが出来るよう、心掛けております。

どうぞ宜しくお願い致します。

☆1日〜2日で発送致します。

カラー···ネイビー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

特徴···ハーフジップ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

