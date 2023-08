有名なブランド Web限定 希少品です。藍染め フラットヘッド 干支Tシャツ デザイン 小松美羽 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

藍染め Web限定 フラットヘッド 小松美羽 デザイン 干支 Tシャツ

フラットヘッド天然藍で染め上げた小松美羽デザイン

2019年干支Tシャツ「亥」

Web限定モデル

サイズ40

希少品です。

フラットヘッドTシャツ

世代を超えて着続けられるTシャツ

おそらくTシャツを着ない人はいないだろう、そうであれば世界一のTシャツを作ろうと始まった探求は1940年代のビンテージTシャツが起点となりものづくりが始まりました。3本針の1本外しを現代の技術で再現するためにミシンの改良まで行ったTシャツづくりは、世代を超えて着続けられる丈夫さをまとった一品となりフラットヘッドの中心アイテムの一つになっています。

(フラットヘッド公式サイトより)

小松美羽さん

長野県坂城町出身。2015年に世界最大級の博物館、イギリス「大英博物館」に、日本人女性初のアーティスト作品として「有田焼の狛犬」が永久所蔵され常設展示される。TBS「情熱大陸」に取り上げられるなど、今話題の現代アーティストとして世界を舞台に活躍している。2020年、日本テレビ「24時間テレビ」の公式Tシャツデザインを手がける。

(フラットヘッド公式サイトより)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フラットヘッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

