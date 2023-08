MTG 初版 レギオン 怒りの天使 アクローマ 日本語 foil

Name: Elesh Norn, Mother of Machines / 機械の母エリシュ・ノーン

Rarity: Step-and-Compleat Foil / ステップアンドコンプリートFoil

Language: ファイレクシア語

Expansion: Phyrexia All Will Be One/ファイレクシア完全なる統一

状態に関するご質問がありましたらコメントお願い致します。トラブル防止のため状態等に過度に神経質な方のご購入はご遠慮ください。

水濡れ防止、折れ防止、匿名追跡付きの上発送いたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

