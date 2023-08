交換無料！ シュガーバニーズ☆ぬいぐるみ ぬいぐるみ

シュガーバニーズの白うさぎの可愛いぬいぐるみです

☆頭にお花が付いていて、お腹にバラの刺繍が入っている今では販売されていない大変レアなシュガーバニーズです。

☆手足、頭を動かす事が出来るので、お好きなポーズで飾る事が出来ます。

お写真に載せておりますので、ご参考にして頂ければと思います。

年数が経過してる為、頭のお花が少しクシャとしてますが、傷やシミ汚れはありません。ご了承頂ける方にお譲りしたいと思います。

シュガーバニーズお好きな方、コレクションされている方に!

発送の際に圧縮する場合がございますので、ご了承下さい。

人気キャラクター···サンリオ

シュガーバニーズ

ぬいぐるみ

Sanrio

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

