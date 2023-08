MADE IN USA。

アダムスジャグラー パイル セットアップ ボルト 蛍光 タオル 生地



シュプリームショットバンツ

サイズ M。

アンダーカバー チェゲバラ期 チェック柄ハーフパンツ カーキLサイズ 初期レア

実寸、

キャピタル サルエルナイロンパンツ サイズ表記3(XL)

●ウエスト82センチ。

DSQUARED2 ディースクエアード Marine Short サイズ46

※ゴムと紐で調整可能。

Kota Gushiken 22ss Lace Aran Shorts

●ワタリ幅35.5センチ。

売り切り!!ニードルス Needles 未使用品 ペイズリー柄 ショートパンツ

●裾幅26センチ。

NEIGHBORHOOD×GRAMICCI ショートパンツ

●股上30センチ。

off-white グラフィティ パンツ

●股下29.5センチ。

Supreme スウェット ハーフパンツ Mサイズ Fuck EM!

●総丈55センチ。

WAKOMARIA ワコマリア ディッキーズ レオパード ショーツ ハーフパンツ



正規 Givenchy ジバンシィ 花柄 ボタニカル ハーフパンツ

1990年代頃の物かと思います。アメリカ製、US RAGSタイガー柄ショーツです。フリースやベロアのように起毛したポリエステル生地です。何故かポケットのスレキの柄が左右で違います。綱状の極太の紐、タイガー柄が目を惹きます。ロック、パンク、グランジのテイストにピッタリな一着。アメリカ製のビンテージでこのようなアイテムは珍しいです。コンディションも良く、比較的使用感の少ない美品です。特に気になるような箇所もありませんが、あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

Mr.Children 桜井着 ショートパンツ ミスチル



新品未使用★ウィンダンシー×マルボンゴルフ コラボ ショートパンツ(S)



アベイシングエイプ スウェット ハーフパンツ

US RAGS

bjop33様専用

ユーエスラグス

Sasquatchfabrix. 23ss ベロアショーツ サイズM

タイガー

希少DriesVanNotenドリスヴァンノッテン ショートパンツsizeM

トラ

ラルフローレン ミリタリーショーツ カーゴショーツ w33 vintage

虎

VERSACE JEANS COUTURE ハーフパンツ バロック 48サイズ

柄

06ss コムデギャルソンオムプリュス ローリングストーンズ ショートパンツ

起毛

新品 Supreme 23ss Cargo Short オリーブ 30 カーゴ

ショーツ

ラルフローレン ポロベア ショートパンツ

ルード

テンダーロイン BDP T/C SHORTS ブラウン XS ショートパンツ

ロック

パタゴニア メンズ バギーズショーツ xs 限定 FHEB

パンク

Kiko Kostadinov Torino ショートパンツ

グランジ

『Louis Vuitton』ルイヴィトン (XL) スウェット ハーフパンツ

カートコバーン

ジョーダン パリサンジェルマン ショートパンツ NIKE Jordan PSG

NIRVANA

黒Sサイズ FCRBショートパンツ ナイロンイージーショーツnylon easy

モヘア

FOG エッセンシャルズ スウェットショーツ ESS ロゴ 2023SS 黒 L

モヘヤ

nonnative Hiker easy shorts サイズ0 試着のみ

ベロア

ロンハーマン(RHC)別注BIRDWELL(バードウェル) 28インチ

フリース

APE BAPE KAWS 香港限定 CAMO SHARK ショーツXL

ストリート

Bravest Studios Shorts⑦

カジュアル

Marni マルニ 18SS クレイジー ストライプ パンツ ショーツ

アメカジ

【as様専用】ノースフェイス バーサタイルショーツ 2点同梱版

アメリカ

【美品】人気 WTAPS ダブルタップスVINTAGE DENIM ハーフパンツ

デッドストック

mitchell&ness x BAPE by Aape LAKERS

ヴィンテージ

Kー3b100_Gキシリトールメッシュグラフィックshorts

ビンテージ

MLVINCE LIMONTA CLASSIC LOGO SHORTS カーキ

古着

ジャニスアンドコーショートパンツjanis&co

90's

FCRB 23SS GRAMICCI TEAM SHORTS ブラック グラミチ

90年代

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MADE IN USA。サイズ M。実寸、 ●ウエスト82センチ。 ※ゴムと紐で調整可能。 ●ワタリ幅35.5センチ。 ●裾幅26センチ。 ●股上30センチ。 ●股下29.5センチ。 ●総丈55センチ。1990年代頃の物かと思います。アメリカ製、US RAGSタイガー柄ショーツです。フリースやベロアのように起毛したポリエステル生地です。何故かポケットのスレキの柄が左右で違います。綱状の極太の紐、タイガー柄が目を惹きます。ロック、パンク、グランジのテイストにピッタリな一着。アメリカ製のビンテージでこのようなアイテムは珍しいです。コンディションも良く、比較的使用感の少ない美品です。特に気になるような箇所もありませんが、あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。US RAGSユーエスラグスタイガートラ虎柄起毛ショーツルードロックパンクグランジカートコバーンNIRVANAモヘアモヘヤベロアフリースストリートカジュアルアメカジアメリカデッドストックヴィンテージビンテージ古着90's90年代

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MOONLIGHTGEAR /ムーンライトギア テイクショーツennoy スタイリスト私物 ナイロンショーツM FCRB 22AW BANDANA COMFORTABLE SHORTS未使用品 ダブルタップス wtaps ショーツ221TQDT-ptm05サイズ3サイラス メンズ ショートパンツ ハーフパンツ XLアベイシングエイプ シャークショートパンツStone island ストーンアイランド スイムショーツ ショートパンツvetements ヴェトモン デムナ スイムウェア レアSAINT Mxxxxxx BOXING SHORTS 23ssファンダメンタル ハーフパンツ メンズ タグ付き