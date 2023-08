大人気新品 RTX-3 クリープランドゴルフ ウェッジ 2本セット 58° 50° クラブ

クリープランドゴルフ RTX-3 ウェッジ

■クリーブランド「RTX-3」ウエッジの特長

「RTX-3」ウエッジの進化は大きく分けて3つ。重心位置をフェースセンターに近付け飛距離性能や方向安定性、スピン性能、そして打感を向上させた「フィール・バランシング・テクノロジー」、抜けの良さとキレの良いショットを生み出す「NEW Vソール」、あらゆるショットでスピン量を最適化する「第3世代のローテックスフェース」などのイノベーションにより、商品コンセプトである「GET CLOSER to the Hole(ピンのより近くへ)」を実現するウエッジに進化しました

【番手】50° 58°

【本数】2本

【ヘッド素材】

ブレード 軟鉄 キャビティ(SUS431 ステンレス)

【ヘッド製法】

ロストワックス精密鋳造+フェースミーリング形状ラインレーザー加工

【仕上げ】

ブラックサテン仕上げ

【ロフト角】

50° バンス角10° ライ角64°

58° バンス角12° ライ角64°

【クラブ長さ】

35.125インチ

35インチ

【クラブ重さ】

470g

476g

【SHAFT】ダイナミックゴールド S200

【特記事項】

・ラウンド後には必ずメンテナンス実施

・気になる方は購入を控えてください

・クレームはご遠慮願います

・購入後の返品、返金はお受け出来かねます

性別···レディースメンズ兼用

種類···ウェッジ

利き手···右

ゴルフセット···9本以下(キャディバック付)

商品の情報 ブランド ダンロップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

