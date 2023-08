他サイトでも販売している為、タイミングによっては売り切れの場合がございます。

DOKKEN Under Loch And Key ドッケン アンダー・ロック・アンド・キー ギタースコア

年式のわりには折れ、黄ばみ等少ない品ですが小節数の書き込み、傷、折れ、擦れ、シミ等あります。

状態は写真をご参照下さい。

見落としている傷、折れ、擦れ、シミ、書き込み等ある場合がございます。

ある程度歳月のたった品の為、ご了承下さい。

書き込みがある場合ドラム譜の下に小節数が書いてある場合とギターのハーモニーパート等でダブって見にくい場合に丸等で囲ってあります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

