☆★☆感謝!お取引回数200回突破☆★☆

SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN (Lマウント)



TAMRON SP 70-200㎜ Di VC USD G2 Fマウント

★フォローをいただきますとお客様のご要望を聞きながら、可能や限りのお値引き対応(お値引き後にフォロー頂けると嬉しいです。)

Canon キヤノン EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM 完動品



sigma マウントアダプター mc-11 SONY CANON EF

★いいね♡をすると、随時1000円〜2000円の値下がりの様子がわかります。

キャノン EF24-70mm F2.8L USM



OLYMPUS レンズ



パナソニック ズーム レンズ ルミックス G VARIO 45-150mm

今後とも宜しくお願い致します(*^_^*)

Sony Eマウントレンズ 18-200 3.5-6.3



SONY純正 標準ズームレンズキット SEL2870 カメラバッグ付き



FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G 【中古】



CANON キヤノン EF 24-105mm F4 L IS USM

自宅保管の為ご理解のある方のみご購入お願いします!

CANON EF-S55-250 F4-5.6 IS



13439 現状特価 Nikon Zoom Auto 50-300mm F4.5



◾️キヤノンEF 90-300mm 2×テレコンセット

#70mm〜200mmまでのレンズシリーズはこちら

SEL18135 SONY E 18-135F3.5-5.6 OSS 美品



FUJIFILM XF10-24mm F4 R OIS 富士フイルム



LAOWA 9mm F2.8 ZERO-D フジXマウント

SIGMA APO 70-200 F2.8 EX DG OS HSM ミノルタ

SONY Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM



【美品】ソニー SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS



RF35mm F1.8 MACRO IS STM (保護フィルター付き)

◆外観コンディション

【美品】ソニー E PZ 10-20mm F4 G SELP1020G

経年に伴う細かい傷などはありますが、大きな傷やあたりもありません(*^_^*)

極美品 TAMRON Nikon用 望遠レンズ 70-300mm

写真を載せましたのでご参考ください。

SIGMA 28-70mm F2.8 (Lマウント)



Canon EF 75-300mm F4-5.6 IS USMキヤノン

◆光学コンディション

Sony SEL55210 55-210mm OSS 望遠レンズ 美品

カビ:なし

SONY レンズ SEL2070G 新品同様 一眼レフ

くもり:なし

美品 オリンパスED 40-150mm 1:4-5.6R

バルサム切れ:中玉あたりにうっすらとバルサム切れのようなものが見られます。撮影に影響はありませんでした。

Fujifilm XF 55-200mm f3.5-4.8 R LM OIS

キズ:なし

Canon純正マウントアダプターと300mm望遠レンズセット☆3846



タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD



SAMYANG 単焦点中望遠レンズ 85mm F1.8 マイクロフォーサーズ用

◆動作コンディション

【 honey様専用OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED

動作確認OKです。

SEL11F18 E 11mm f1.8 sony



kinakomochi様専用

万一の初期不良にも対応しておりますので、安心してご購入ください。

SIRUI 50mm T2.9 1.6X



SMC PENTAX-DAL 55-300mm F4-5.8 ED #205



NIKKOR AI-S Zoom 35-70mm F3.3-4.5



Nikon Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3 HB-98フード

あなたのご入札、心よりお待ちしております♪

ソニー レンズ SONY FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860



SIGMA APO 70-200 F2.8 EX DG HSM ミノルタ

(写真に掲載されているものが全てです)

SIGMA 24㎜F1.4 DG HSM Art 単焦点レンズ SONY用



SONY 10-18mm F4 OSS 純正 SEL1018 ソニー

【返品について】

ソニー 望遠ズームレンズ フルサイズ SEL70300G



ほぼ未使用!SEL2860

初期不良のみ対応させて頂ます。

キヤノン RF24-70mm F2.8 L IS USM



Nikon ED AF Nikkor 80-200mm F2.8

初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。

生産終了品 ペンタックス DA 12-24mm F4 超広角ズームレンズ



Canon用 SIGMA 150-600mm テレコンキット+レンズコート

商品をご返送頂ければ、確認後ご返金致します。

Canon EF 70-200mm F2.8 L IS Ⅱ USM



◾️Canon EF 85mm F1.8 USM 美品◾️

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

SONY a7c FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860 ソニー

(スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。)

望遠レンズ⭐︎運動会、スポーツ⭐︎フード付き⭐︎Canon EF 75-300



Nikon AF-S NIKKOR 55-200mm VR❤️純正品 望遠レンズ



SONY 高級ズームレンズ ミラーレス一眼

大切に使って頂ける方に

F28/5048B★タムロン 18-250mm ニコン用

落札して頂きたいと思っています!

【手振補正VR付き♪】感動の望遠レンズAF-S NIKKOR 55-200mm



XF16-80 F4.0 OIS 富士フイルム ズームレンズ 箱無し

ご検討宜しくお願い致します♪

キャノン EF 70-300㎜ F=1:4.5-5.6 DO IS USM



SONY用タムロンレンズ 70-300mm(A17)★望遠レンズ☆2978-1

他では買えない綺麗な商品を、多数出品しております!是非ご覧ください♪

SONY SAL-70300G 70-300mm F4.5-5.6 G SSM



CANON EFS 24mm f2.8 STM



やや難★SONY 望遠レンズ E 55-210mm F4.5-6.3 ⑥



便利な手ブレ補正付き超望遠レンズ☆ニコン AF-S 55-300mm♡

シグマ シグマDGレンズ APO 70-200mm F2.8 EX DG HSM ミノルタ用

ほぼ新品 HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW

ブランド:中一光学 APO

SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM 【ニコン Fマウント】

レンズタイプ:ズーム

ソニー SONY SEL2860 標準ズームレンズ FE 28-60mm 新品

焦点域:中望遠 望遠

美品 SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN

光学ズーム:2.85 倍

SMC PENTAX 67 300mm F4 望遠レンズ♪♪

フォーカス:オートフォーカス

【みきにゃ様専用】超望遠レンズ❤️キヤノン EF 75-300mm IS USM❤️

対応センサーサイズ最大:フルサイズ

ミノルタflexオートフォーカス500ミリのミラーレンズです。

焦点距離(ワイド):70.0 mm

LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.

焦点距離(テレ):200.0 mm

キヤノン EF70-200mm F2.8L IS II USM ◆ canon

開放F値:2.8 F

❤美品❤ 野球・運動会に❤️ M.ZUIKO 40-150mm ブラック

交換レンズ特徴:三脚座 円形絞り

TAMRON 150-500mmF/5-6.7di iii VC VXD

フィルター装着可否:装着可能

TAMRON(タムロン) 18-300mm F/3.5-6.3 Xマウント

色:ブラック系

商品の情報 商品のサイズ α Aマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆★☆感謝!お取引回数200回突破☆★☆★フォローをいただきますとお客様のご要望を聞きながら、可能や限りのお値引き対応(お値引き後にフォロー頂けると嬉しいです。)★いいね♡をすると、随時1000円〜2000円の値下がりの様子がわかります。今後とも宜しくお願い致します(*^_^*)自宅保管の為ご理解のある方のみご購入お願いします!#70mm〜200mmまでのレンズシリーズはこちらSIGMA APO 70-200 F2.8 EX DG OS HSM ミノルタ◆外観コンディション経年に伴う細かい傷などはありますが、大きな傷やあたりもありません(*^_^*)写真を載せましたのでご参考ください。◆光学コンディションカビ:なしくもり:なしバルサム切れ:中玉あたりにうっすらとバルサム切れのようなものが見られます。撮影に影響はありませんでした。キズ:なし◆動作コンディション動作確認OKです。万一の初期不良にも対応しておりますので、安心してご購入ください。あなたのご入札、心よりお待ちしております♪(写真に掲載されているものが全てです)【返品について】初期不良のみ対応させて頂ます。初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。商品をご返送頂ければ、確認後ご返金致します。※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。(スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。)大切に使って頂ける方に落札して頂きたいと思っています!ご検討宜しくお願い致します♪他では買えない綺麗な商品を、多数出品しております!是非ご覧ください♪シグマ シグマDGレンズ APO 70-200mm F2.8 EX DG HSM ミノルタ用ブランド:中一光学 APOレンズタイプ:ズーム焦点域:中望遠 望遠光学ズーム:2.85 倍フォーカス:オートフォーカス対応センサーサイズ最大:フルサイズ焦点距離(ワイド):70.0 mm焦点距離(テレ):200.0 mm開放F値:2.8 F交換レンズ特徴:三脚座 円形絞りフィルター装着可否:装着可能色:ブラック系

商品の情報 商品のサイズ α Aマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SIGMA シグマ 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSMGH5 GH6 マイクロフォーサーズレンズアダプターのみEF28-70mm F2.8L USMノシ様専用 Panasonic LUMIX 100-300 F4.0-5.635mm f1.4 GM★FUJIFILM SUPER XC 16-50mm F3.5-5.6 OISⅡ保証付極美品ニコン広角レンズAF‐S NIKKOR14-24mm F2.8GED