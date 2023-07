・出品者にて正規店舗で購入した商品です。

・入れ替え、抜き取りございませんのでご安心できると思います。

○コメント不要 即購入可能

○メルカリ便 匿名配送

○24時間以内に発送

○汚れ防止梱包

ビニールにいれて段ボール箱にいれて発送します。

○梱包時撮影記録済み

・万一のトラブル対応の為、梱包時動画撮影記録しております。

○お値下げ不可

値下げ交渉コメントご遠慮願います。m(_ _)m

【注意】

・サーチ等疑われる方は過去のお取引のご評価でご判断していただくかご購入ご遠慮願います。

・未開封品ですので開封結果でのご評価はご遠慮ください。

・新品未開封品ですが初期や梱包時の細かい傷、ヨレ、汚れがある場合がございますので気になさる方は購入ご遠慮下さい。

・トレカBOX商品は再シュリンク等のトラブルが増えているようです。手間とは思いますが購入者の方にも開封時撮影記録を推奨しております。

上記のことをご理解ご了承のうえご購入願います。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

