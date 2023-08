NIKE LABの新品未使用タグ付きの商品です。

自宅保管に理解ある方どうぞ。

NIKEは1972年に、フィル・ナイトが設立。社名の由来はギリシャ神話の勝利の女神「ニケ」(Nike)であると言われている。

アメリカ合衆国オレゴン州に本社を置き、スニーカーやスポーツウェアなどスポーツ関連商品を扱う世界的企業。

NIKE TECH FLEECE JOGGER PANTの入荷です。

NIKE LAB ジョガーパンツ XL 新品・未使用タグ付き24時間以内発送

厚手のしっかりとしたスウェット地で、収縮性もありストレスなく着用可能。

フロント左側にプリントされたナイキのロゴプリントがワンポイントになっています。

フライ部分はジッパーフライ仕様 。

お色はヘザーブラックです。

・MADE IN VIETNAM

・型番:853781-032

・カラー:Heather Black

・コットン96%/ポリウレタン4%

定価15700円

#HITshop

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

