ご覧頂きありがとう御座います。

★値下げok(フォロー割)

★即購入ok

⭐️ブランド

ナイキ

★サイズ

Mサイズ

裄丈 約84㎝

身幅 約52㎝

着丈 約64.5㎝

*素人平置き採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

★状態

状態良好です。

★カラー

赤 えんじ 紺

レッド ネイビー

★素材

ポリエステル

★商品について

ファスナーのNIKEのロゴや右袖のロゴなど凝った作りのトラックジャケットです。

襟を立てられる作りですので

お好みに合わせて着こなせます。

ご不明点等御座いましたらお気軽にコメント下さい。

他にも

★NIKE

エアジョーダンエアマックス 、エアフォース1、

ダンク

★Reebok

ポンプフューリー

★new balance,VANS,アトランティックスターズ

★ダナーライト、ダナーマウンテン

★クラークス

★エクストララージ

★パタゴニア

など出品中です。

⚠️あくまでも中古品ですので古着(経年変化等)にご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。

画像でご確認下さい。

⚠️返品をご希望される場合は評価前にご連絡下さい。(商品に不備があった場合のみ)

(サイズ違いなどの返品はお断りしております)

(送料は購入者様負担とさせて頂きます)

(評価後の返品は対応できません)

発送は基本的にらくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便で行います。

よろしくお願い致します♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

