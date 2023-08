「Newニンテンドー3DS LL ホワイト」

・本体

new 3ds ll パールホワイト

・タッチペン

・SDカード

その他の付属品は欠品しています。

目立つキズなどはなく、状態は良好です。

ボタン操作などの動作に問題ありません。

ゲームソフトの動作確認済みです。

ご質問などございましたらコメントお願いします。

#ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

「Newニンテンドー3DS LL ホワイト」・本体・タッチペン・SDカードその他の付属品は欠品しています。目立つキズなどはなく、状態は良好です。ボタン操作などの動作に問題ありません。ゲームソフトの動作確認済みです。ご質問などございましたらコメントお願いします。#ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

