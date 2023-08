MOBILE SUIT ENSEMBLE

未開封品になります。Brand new

輸送箱伝票跡無し。Unopened

画像参照下さい。DENDROBIUM

モビルスーツアンサンブル 食玩フィギュア プレミアムバンダイ限定

【サイズ】全長約260mm

#まぁ出品リスト

セット要望、コメントにてお気軽にお問い合わせください。未開封品・初期不良であっても個人売買の場合はメーカー保証が受けられない場合が御座います。ご購入者様対応をご了承の上、ご購入下さい。

キャラクター...ガンダム

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

