商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2023ss コムデギャルソン綿チノクロス 製品染 2TUCK WIDE PANTS [HK-P010-051]です。#P-143カラーはブラック、サイズMです。ウエスト:約84cm、総丈:約93cm.股上:約44cm、股下:約53cm.ワタリ幅:約34cm、裾幅:約26cm。生地には高品質なコットンを用いて綾織でしっかりと糸本数を打ち込み、高密度に織り上げることでハリ・コシを持たせたコットンチノクロスを使用し、製品染めを行っています。程良い肉感と上品な鈍い艶に加え、製品染めによるシワ感や、粗さを持った生地です。・デザインCOMME des GARCONS HOMMEの2タックパンツ。各部位の縫製に太番手の糸を使ったステッチワークがモダンな印象のプロダクトです。フロントはYKKファスナーを採用したジッパーフライ仕様。腰の位置に実用性に優れたスラッシュポケット、バックポケットはボタン留めの片玉縁ポケットとなります。ウエストに2本のタックを入れることで腰周りに丸みとゆとりを持たせています。深めに設定した股上とタックによるたっぷりとした腰周りのゆとりが特徴的なワイドシルエット、ハリのある生地感と相まって立体感と迫力のあるシルエットに仕上がっています。状態は若干の使用感はございますが、着用に支障のあるようなダメージなどはございません。画像にある購入時のタグ、替えボタン、布を付属いたします。定価39,600円(税込)購入前に自己紹介をご覧ください。よろしくお願いいたします。

