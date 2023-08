かわいい！ 【新品】THE SHINZONE シンゾーン インサレーションジャケット ジャンパー/ブルゾン

ご覧いただきありがとうございます。

パタゴニア レトロX

※プロフィールをご確認ください。

THE SHINZONE ザシンゾーン

インサレーションジャケット

ブラック

36 (M〜L)

身幅50.5 着丈57.5 ゆき79.5

・ヨーロッパ軍のライナージャケットをデザインの元にした一着

・縦ステッチとブランドタグの下にあしらわれたオリジナルワッペンが、ミリタリーの雰囲気を醸し出します

・ポケット周りのパイピングや襟つりも、シンゾーンらしいポイント

・ライナーにはプリマロフトを使用

・米国軍でも使用されており、保温・軽量・柔軟・通気と、扱いやすい素材

・表地はナイロン×ポリウレタンの撥水素材

タグ付き未使用品ですが自宅保管となりますのでご理解願います。

小さく折りたたみますのでシワ等ご了承ください。

発送にお時間をいただく場合があります。

ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便 変更の場合あり。

返品、交換はお受け出来ません。

気になることがありましたらお問い合わせください。

突然の削除ご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

