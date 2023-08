Concepts × Nike Air Max 1 "Mellow"

付属品 :箱・靴紐

新品・未使用

大事に保管していたので綺麗です!

何か気になる点がありましたら、お気軽にコメントください✧

⚠︎プロフィールをお読みください。

⚠︎あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

#スニーカー

#Airmax

#NIKE

#ナイキ

#エアマックス

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

