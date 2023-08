【商品概要】

【安すぎる!】ポータークラシック 最高級ファブリック ロールアップシャツ L

Porter classic

ROLL UP GINGHAM CHECK SHIRT

ロールアップギンガムチャックシャツ

シルクシャツ

ネイビー

毎日ローテーションで着たくなるシャツ。

フワッとゆったりした肩幅と身幅に対し、着丈は短めのバランス。その名の通り、袖をロールアップした時の着心地は唯一無二。縫製の細かさはドレスシャツと変わりません。シンボルでもある両胸ポケットは文庫本が入る大きさです。

特にこの、「ネイビーのギンガム」は、ロールアップシャツの最高傑作ではないでしょうか。

これからの暑い季節にぜひ。

【サイズ】

L (肩幅 58cm 身幅 68cm 着丈 79cm 袖丈 61cm)

詳細はWEBなどでご確認ください。

【状態】

数回着用の美中古、付属品はございません。

#comoli

#cantate

#ciota

#heugn

#herill

#marni

#jilsander

あたりが好きな方にぜひ。

他にも出品していますので、気になる方はお早めに。

カラー···ブルー

シャツ種類···ワイシャツ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント、チェック

襟···レギュラーカラー

素材···綿(コットン)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポータークラシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

