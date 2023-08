2014年購入(定価18000円)

今では希少なオールスター生誕100周年記念モデルのCONVERSE TIMELINE ALL STAR J VTG 50 HI。

★CONVERSE Timeline

★限定スニーカー

★数回のみの使用で汚れ少なく生地の張りも有り

※状態は出品者の主観です

検品して状態記載していますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ品(古着)としご了解下さい。

こだわりのある方のご購入はお控え下さい。

(返品不可/ 返金不可)

メインカラー...ホワイト

人気モデル...converse チャックテイラー

スニーカー型...ハイカット(High)

特徴/機能/素材...日本製(japan)

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2014年購入(定価18000円)今では希少なオールスター生誕100周年記念モデルのCONVERSE TIMELINE ALL STAR J VTG 50 HI。★CONVERSE Timeline ★限定スニーカー★数回のみの使用で汚れ少なく生地の張りも有り※状態は出品者の主観です検品して状態記載していますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ品(古着)としご了解下さい。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。(返品不可/ 返金不可)メインカラー...ホワイト人気モデル...converse チャックテイラースニーカー型...ハイカット(High)特徴/機能/素材...日本製(japan)

