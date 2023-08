未使用品

DjangoAtour “classic frenchwork linen jodhpurs”

未使用品 裾上げしていません グレーのSサイズ

— 生地について —

手拭いや風呂敷等を手掛けた伝統的な染色職人が、古くからの技術を現在の素材に施した、特別な天然染め加工の生地です。生布の風合いを変えることなく、時間をかけて1反1反丁寧に手染めしたもので、生地幅も狭く高級なリネンです。とても味わい深い色合いです。

『DjangoAtour』“classic frenchwork jodhpurs”

□ 生地:リネン100%(ラミーリネンビエラ天然染め)

/ ポケット袋,バックポケット補強布:コットン100%

□ カラー:「antique black」「antique grey」(2色展開)

□ ボタン:プラスティックボタン(サスペンダーボタン付き)

□ 仕上げ: one-wash(水洗い天日干し仕上げ)

□ サイズ:S ・ M ・ L(3サイズ展開)

— size(cm) — 【one-wash】

ウエスト(ハイウエスト仕様) S/88 M/92 L/96

股上 S/33.0 M/33.5 L/34.0

太腿幅 S/36.0 M/37.0 L/38.0

膝幅 S/23.5 M/24.5 L/25.5

裾幅 S/20.5 M/21.5 L/22.5

股下 S/94.0 M/94.0 L/94.0

※ 若干の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

