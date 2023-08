ZIPPO社の1941年モデルをベースに刻印、フェルト等、細部にまでこだわってつくった世田谷ベース特製ZIPPO(TYPE B アンダーリペアドッグVer.)

各TYPE販売数限定商品

SIZE:H:56mm W:38mm D:12mm

新品、未使用品です。

(経年で酸化防止用の外装フィルムが劣化したため交換しております。)

希少品ですがコレクション整理の為出品します。

素人保管ご了承お願いします。

ZIPPO社の1941年モデルをベースに刻印、フェルト等、細部にまでこだわってつくった世田谷ベース特製ZIPPO(TYPE B アンダーリペアドッグVer.)各TYPE販売数限定商品SIZE:H:56mm W:38mm D:12mm新品、未使用品です。(経年で酸化防止用の外装フィルムが劣化したため交換しております。)希少品ですがコレクション整理の為出品します。素人保管ご了承お願いします。世田谷ベースオフィシャル世田谷ベース正式装備品アメリカン ピクニックデイ所さんの世田谷ベース所ジョージ所さんロードストローラー限定アンダーリペアドッグzippo

