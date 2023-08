celt&cobra

元ブランキジェットシティーの照井さんが手がけていたブランド、celt&cobraのデニムパンツです。

the birthdayのチバさんなど多くのロックミュージシャンに愛された伝説的なブランドで、ブランド自体は解散しておりなかなか入手困難かと思います。

状態

綺麗なヒゲのでている状態で膝の伸びも少なく股下も目立つダメージもなくまだまだご愛用可能です。

丈は切っておりません。

写真にあるように、紙パッチの破れはありますがまだまだご着用頂けます。

lot:J7

インディゴ

サイズ30×34

ウエスト:約38

股上:約22

股下:約83

ワタリ:約28

裾幅:約19.5

平置き計測のため、参考程度にして下さい。

中古品になりますので、神経質な方はご遠慮願います。

LOST CONTROL ロストコントロール

GERUGA ゲルガ

gavial ガヴィル

CALLE キャリー

COOTIE クーティー

CRIMIE クライミー

Challenger チャレンジャー

TENDERLOIN テンダーロイン

RUDE GALLERY ルードギャラリー

RUDIES ルーディーズ

GANGSTERVILLE ギャングスタービル

RADIALL ラディアル

weirdo ウィアード

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ケルトアンドコブラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

