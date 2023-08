宅配便配送 新品正規品安心と迅速のご対応★　レイバンサングラス　RB2132F-60164 サングラス/メガネ

※商品画像は全て私が撮影・作成したものになります。

★アジアンフィットモデル

【品番】RB2132F-601/64

【フレームカラー】ブラック

【レンズカラー】ブルーグレー(ライトブルー)

【可視光線透過率】54.8%

【紫外線透過率】1.0%未満

【サイズ】横幅143mm / 縦幅43mm

■内容物

・サングラス本体

・純正メガネ拭き

・純正ケース(黒 or 茶からお選び下さい)

・保証書

・取扱説明書

・タグ

・外箱

▼私の出品するRayBan製サングラス一覧を確認

#はるなのrayban

▼私の出品する同じ形の色違いを確認

#はるなのRB2132F

#国内正規品

#新品未使用

#RayBan

#レイバン

#サングラス

#ライトカラー

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

