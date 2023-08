【夏季限定価格】

THE NORTH FACE PURPLE LABEL HYVENT®65/35 Insulation Jacket

ザ ノースフェイス パープルレーベル ハイベント65/35インサレーションジャケット

【定価 約50,000円】

Style HYVENT®65/35 Insulation Jacket

Quality Midweight 65/35 HYVENT® 2LPRIMALOFT® Black Insulation Eco(65% Polyester, 35% Cotton)

一昨年購入し、ワンシーズン着用しました。

袖の部分にリフレクターが施されており、仕様上割れてる箇所ががあります。

また、ボタン部分には経年変化によるあたりが出ております。ご了承くださいませ。

以下、公式より引用。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

クラシックな機能素材の生地裏にラミネーション加工をする事で耐水性を保ちながら、 高い透湿性を実現する素材にアップデートし、THE NORTH FACEの名品Windjammerをベースにしたジャケットです。 THE NORTH FACEのアーカイブアイテムの代表的素材65/35 Bayhead Clothをベースに、 防水透湿素材Midweight 65/35 HYVENT® 2Lを開発。 Windjammerのたっぷりとした身幅のバランスを継承しつつ、着やすいように短めの着丈にしました。

中綿は通気性に優れ、軽量で包み込むような暖かさを持つPRIMALOFT® Black Insulation Ecoを採用。 リサイクルポリエステルを50%使用した素材で、裏地には50デニールのリサイクルポリエステルリップストップを使用しています。 夜間の視認性が高くなる様にフード口と袖口に再帰反射パイピングコードを装備。

右袖に今シーズンのテーマ「WHISPER OF THE WIND」の刺繍を入れています。

SIZE

S 着丈68.5 身幅65 裄丈86

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カラー···ブラック

パープルレーベル HYVENT®65/35 Insulation Jacket

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

