売れ筋がひ新作！ ジミン アルバムFACE ラキドロ JPFC K-POP/アジア

ご覧頂きありがとうございます。

ZEROBASEONE ZB1 テレ 7店舗特典

こちらはJPFCの公式で当選した

BTSジミン アルバムFACEのラキドロになります。

※写真3枚目の封筒は個人情報がのっているため

おつけできません。

届いてから手袋をしてスリーブに入れて

硬貨ケースにて保管しておりますが、

海外製品のため、初期キズやスレ等含め

ご理解のある方のみご購入お願い致します。

素人保管となりますので神経質なかたの

ご購入はご遠慮願います。

#ジミンラキドロ

#ジミン

#JIMIN

#ジミンface

#ジミンFACE

#BTS

#bts

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

