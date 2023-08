❗️送料込・値引き交渉OK・コメント歓迎❗️

Persol ペルソール 3105S サングラス ブラウン

1.80→1.49→1.48→1.47→1.46

オリバーピープルズ 雅 506 グレーレンズ50

『Farina』BLaC Titanium COLORS COLLECTION

JULIUS TART OPTICAL ジュリアスタートオプティカル AR 定番



オリバーゴールドスミス

ちょっと眼鏡が好きな人に知らない方が居ない

BOTTEGA VENETA サングラス ブラック

デンマークのデザイナーズ眼鏡『BLaC』

Buddy Optical Princeton バディオプティカル プリンストン

『精悍で軽量、強靭、斬新であり、

テイラーウィズリスペクト DIF

そして革新的なデザインであること』を美学とし、

No.1888メガネ Eddie Bauer【度数入り込み価格】

最新技術を惜しまず注ぎ込んだアイウェアは、

usagismile555様専用

デザイン性と耐久性のどちらも

Ray-Ban ROUND METAL サングラス ブラック

高次元に昇華されたプロダクトに。

新品 RAYBAN レイバン ジャスティン RB4165F-6226G-54



kearny サングラス

販売価格が5〜7万円程のお品でしたが

TOM FORDトムフォード ウェリントン TF5178

本体のみ出品で破格!

ADSR colin2



美品☆フォーナインズ☆999.9☆メガネフレーム☆奥田民生モデル!!

このモデルは

ギュパール guepard / gp-01 n

イタリア最大のカロッツェリア

☆☆☆様 ありがとうございます

ピニン・ファリーナ創始者

MONCLER モンクレール 人気 メガネ 眼鏡 クリアフレーム サングラス

バッティスタ・ファリーナを

USS ヴィンテージ GI グラス ブラック USARMYメガネ

トリビュートしています。

Ray-Ban/レイバン ジャスティン RB4165-F /000希少ITALY



【美品】レイバン rb5386d メガネ 黒縁 ブラック

フロントは落ち着いた色調ですが、

XIT m105 眼鏡 試着のみ美品

テンプル表面のカーボン地・

OAKLEY SCALPEL Dark Grey Red Iridium Y2K

裏にチラリと見える差し色は、

Gentle Monster ジェントルモンスター サングラス Her 黒 01

シーンを選ばない上品でスッキリとした印象。

【美品】FENDI フェンディ メガネフレーム サングラス

日本人に似合うナチュラルなシェイプで、

☆美品☆ レイバン サングラス

サイズ感も着けやすいモデルです。

サングラス モンクレール ラウンド グレー グリーン Leon スケルトン 透明



新品 トムフォード TF5553 FT5553 056 メガネ サングラス

4層ドライ・カーボン製テンプルは

定価44,000円 ローデンストック チタン製メガネ 金子眼鏡

チタニウム製の芯を骨格に積層させており、

KENZO[ケンゾー] / サングラス / GLD&BRN / vintage

(ドライ・カーボンはNASA・レーシングカー等に使われ、製造コストは通常の6倍、カーボン生地模様ひとマスに約三千本のカーボン糸が織り込まれてます)

Oakley racing water jacket オークリーレーシング

フロントの構成は

イヴ・サンローラン(SAINT LAURENT)サングラス

超軽量薄型ベータチタン1枚シートから製作

東京インディアンズ/サングラス/アイウェアー

脅威の軽さとしなやかでタフなフレームは、

YELLOWS PLUS イエローズプラス 眼鏡

今までになく洗練された印象。

keeeeta様専用 RayBan/レイバン RB5017A/RX5017A



レイバンサングラス RayBan RB4187F

BLaCを永く愛用してますが、

NEW //クラウンパントシェイプバージョン//ヴィンテージタイプ

カーボン素材が武骨でカッコよく、

ビューティ&ユース/カネコ オプティカル/眼鏡 メガネ/Mike ブラウン

チタンの塗装は劣化もなく、

GUCCI グッチ メガネフレーム GG11410

鼻先にレンズだけ乗せたような

とみ様専用長渕剛 NIKE サングラス 富士山麓オールナイトライブ他着用

軽量なフィット感は上質を感じます。

OAKLEYサングラス X-METAL PENNY(未使用、極上品)



オークリー トゥウェンティ 初期twenty シルバー グリーン 希少モデル

Mod:Farina

廃番Eye DC アイディーシー I621 000 &008 サングラス メガネ

Size:55□17 約 横幅 135㎜ 縦36㎜

サムライショウメガネフレーム

Col:Black/Carbon(裏Orange)

CHROME HEARTS pills Ⅲ クロムハーツ ピルズ 新品

素材:チタン/カーボン

モスコット 44



新品正規品 レイバン RX/RB5121F ウェイファーラー ブルー

フルリムモデルですが、

oliver peoples × maison kitsune メガネ

眼鏡屋さんで、

TOMFORD TF5549-B 002 マットブラック

ナイロール加工指定の

CHROME HEARTS BONENNOISSEUR ll

レンズ加工でご使用いただけます。

stussy michael eyegear ステューシー マイケル



38超美品 KATA サングラス 眼鏡 style3 145 ヴィンテージ

最高級クラスのメガネを

バレンシアガ 眼鏡 BA500903350 50.20.140

格安で入手されたい方には

新品未使用 オリバーピープルズ

良い機会だと思います。

オークリー OAKLEY サングラス 福岡ソフトバンクホークスモデル

眼鏡上級者の方は、

No.1797メガネ TOM FORD【度数入り込み価格】

入手困難な希少フレームを、

レイバン サササイダー様専用RB-2132 偏光レンズ ブルーグラデーション

この機会にコレクションへご検討願います。

『Farina』BLaC Titanium COLORS COLLECTION



バレンシアガ ホワイトフレームサングラス

送料負担させていただきます。

完品 オークリー レーダーミラー プリズム レンズ ゴルフ スポーツ

未使用ですが保管品の為、

Supreme Loc Sunglasses/サングラス/15SS/ケース付

ご理解いただける方でお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

❗️送料込・値引き交渉OK・コメント歓迎❗️1.80→1.49→1.48→1.47→1.46『Farina』BLaC Titanium COLORS COLLECTIONちょっと眼鏡が好きな人に知らない方が居ないデンマークのデザイナーズ眼鏡『BLaC』『精悍で軽量、強靭、斬新であり、そして革新的なデザインであること』を美学とし、最新技術を惜しまず注ぎ込んだアイウェアは、デザイン性と耐久性のどちらも高次元に昇華されたプロダクトに。販売価格が5〜7万円程のお品でしたが本体のみ出品で破格!このモデルはイタリア最大のカロッツェリアピニン・ファリーナ創始者バッティスタ・ファリーナをトリビュートしています。フロントは落ち着いた色調ですが、テンプル表面のカーボン地・裏にチラリと見える差し色は、シーンを選ばない上品でスッキリとした印象。日本人に似合うナチュラルなシェイプで、サイズ感も着けやすいモデルです。4層ドライ・カーボン製テンプルはチタニウム製の芯を骨格に積層させており、(ドライ・カーボンはNASA・レーシングカー等に使われ、製造コストは通常の6倍、カーボン生地模様ひとマスに約三千本のカーボン糸が織り込まれてます)フロントの構成は超軽量薄型ベータチタン1枚シートから製作脅威の軽さとしなやかでタフなフレームは、今までになく洗練された印象。BLaCを永く愛用してますが、カーボン素材が武骨でカッコよく、チタンの塗装は劣化もなく、鼻先にレンズだけ乗せたような軽量なフィット感は上質を感じます。Mod:FarinaSize:55□17 約 横幅 135㎜ 縦36㎜Col:Black/Carbon(裏Orange)素材:チタン/カーボンフルリムモデルですが、眼鏡屋さんで、ナイロール加工指定のレンズ加工でご使用いただけます。最高級クラスのメガネを格安で入手されたい方には良い機会だと思います。眼鏡上級者の方は、入手困難な希少フレームを、この機会にコレクションへご検討願います。送料負担させていただきます。未使用ですが保管品の為、ご理解いただける方でお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

TOM FORD サングラス TF5178 001HILTON eyeware ヒルトン サングラスオークリー OAKLEY TWENTY XX サングラス+オリジナルケースChristian Dior スクエアサングラス BTS ジミン着用EFFECTOR spectrum エフェクター オクタゴン 八角形美品 effector FUZZ-S エフェクター ブルーレンズフォーナインズNP-16«新品» oakley オークリー サングラス oo9208トムフォード 眼鏡 即購入オッケーです。GUCCIサングラス gg2457s