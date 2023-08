プロフィール欄を参考にして下さい。

NIKE AIR SHIP Team Orange ナイキ エアシップ 27.5

靴のサイズ感も記載しています。

値下げ致します16000円→15700円

2023年2月に新品購入後、二度ほど短時間履きました。

新品未使用品ではありませんがかなり状態が良く綺麗だと思います。

あくまで個人での保管になりますので、見過ごしている箇所もあるかもしれませんので完璧をお求めの方は海外で購入して下さい。

底面爪先とかかと部分にシューグーと言う底面の減りを防止する物を貼っています。

転売、もしくはプレゼントなどで欲しい方にはマイナスにうつるかもしれませんがそのまま自分で履きたい方にはかなりプラスだと個人的には思います、コンバースの底はすぐ削れるようですので。

写真10枚目に着用画像を追加いたしました。

■カラー

ブルー

ユニバーシティーブルー

青

27.5cm

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

