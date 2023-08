ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

★商品説明★

【BRAND】GIVENCHY PARIS ジバンシイ パリス

【IETM】MADE IN ITALY イタリア製 ペイズリー ロゴ柄 シルク アスコットタイ ブラック ホワイト アーカイブ

【COLOR】ブラック 画像参照

【SIZE】全長122位 最大幅5.2位

【MATERIAL】シルク

【CONDITION】多少使用感はございますが良好です。問題なく使用して頂けます。ヴィンテージ品にご理解のある方、ご検討下さい。保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。

【MEMO】GIVENCHY PARIS ジバンシイ パリス MADE IN ITALY イタリア製 ペイズリー ロゴ柄 シルク アスコットタイ ブラック ホワイト アーカイブです。素材感、柄等素敵です。シンプルなデザインですのでオススメです。アーカイブ 送料込み

★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。

★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)

商品の情報 ブランド ジバンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

