ファッションの SixTONES アクリルスタンド 9体まとめ売り アイドル

担当以外お譲りすることを

決めましたので出品致します。

⚠️髙地優吾第2弾在庫ありません

ジェシー、松村北斗、髙地優吾、森本慎太郎、田中樹

アクリルスタンド 第1弾、第2弾、第3弾 です。

第1弾 京本以外

第2弾 ジェシー、髙地❌ 松村

第3弾 森本、田中

メンバーによって違いますのでご確認ください。

第1弾のものは傷汚れ等は見受けられませんが

全て開封済みであくまでも

新品未開封では無いことご了承下さい。

第2弾、第3弾のアクスタは新品未開封ですが

素人保管の為、ご理解お願いします。

購入後の再出品は構いません。

即購入OK

折れ防止等して発送致します。

バラ売り要検討

→各メンバーごと2体から

希望のお値段ご提示の上お願いします。

#ジェシー #京本大我 #松村北斗 #森本慎太郎 #髙地優吾 #田中樹 #SixTONES

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

