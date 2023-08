高級品市場 本日限定！格安出品！LOLLAPALOOZAロラパルーザ 92年 USA Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

BoTT Star Logo Tee Tシャツ Lサイズ

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

値下げは一切行いません!

これが限界です( ; ; )

本日限定の格安出品です!

ジェーンズアディクションのペリーファレルによって立ち上げられたロックフェス!!!

ロラパルーザの92年オフィシャルライセンスTシャツです!!!

大阪堀江のgreat Landでも高値で販売されていたレアなTシャツです!!!

サイズは、 Lです^^

あまり出回らない物なので、この機会にどうぞ!!!

何か不明な点などあれば、気軽に質問ください^^

GAIANT

ジャイアント

LOLLAPALOOZA

ロラパルーザ

RED HOT CHILI PEPPERS

レッチリ

MINISTRY

ICE CUBE

SOUNDGARDEN

THE JESUS AND MARY CHAIN

PEARL JAM

lush

その他、NIRVANAニルバーナ、supremeシュプリーム、greatLand、グレートランド、キムタク、長瀬智也など

お好きな方は是非チェックしてみてください^^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャイアント 商品の状態 やや傷や汚れあり

