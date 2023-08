旧/The REAL MCCOY'S TYPE:MA-1 SPEC.MIL-J-8279 ALBERT TURNER

旧リアルマッコイズ初期のナイトロ、アルバートターナー社実名復刻 フライトジャケットです。

SIZE:LARGE

肩部分に日焼による若干の変色があります。

両袖口に若干のほつれ(写真6枚目参照)があります。

購入後30年近く経過しているため、経年劣化によるダメージがあります。

ヴィンテージ、古着にご理解のない方、神経質な方のご入札はお控え下さい。

大幅なお値引きにはお答えできませんが、お値段についてはご相談下さい。

ミリタリー

US AIR FORCE

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザリアルマッコイズ 商品の状態 傷や汚れあり

