注目ショップ あ〜ちゃん様専用　矢沢永吉　スペシャルビーチタオル ミュージシャン

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矢沢永吉スペシャルビーチタオルです。
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商品確認のため開封しました。
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自宅で大切に保管してありましたが、年数が経過しているためご理解頂ける方のみのご購入よろしくお願いいたします。
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神経質な方はご購入御遠慮ください。
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返品、クレーム等、すり替え問題など有りますので受け付けません。
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また、ご購入手続き直後のキャンセルは御勘弁ください。
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グッズを何点かか出品予定なので、まとめ売りも可能です。
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商品の情報

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矢沢永吉スペシャルビーチタオルです。商品確認のため開封しました。自宅で大切に保管してありましたが、年数が経過しているためご理解頂ける方のみのご購入よろしくお願いいたします。神経質な方はご購入御遠慮ください。返品、クレーム等、すり替え問題など有りますので受け付けません。また、ご購入手続き直後のキャンセルは御勘弁ください。グッズを何点かか出品予定なので、まとめ売りも可能です。矢沢永吉タオル羽ロゴパープル

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商品の状態未使用に近い

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26分钟前

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¥13,000 ¥11,050

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