2022セール PORTER 吉田カバン　アイアンブルー　ショルダーバッグ　新品未使用ラスト1点 ショルダーバッグ

カラーブルー

柄・デザイン無地

素材ナイロン

W225/H125/D40

WEB完売品

ラスト1点

新品未使用

PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズから、新色「IRON BLUE(アイアンブルー)」を発売します。

こちらの「IRON BLUE」は日本の伝統色である「鉄紺」の深みのある色合いにした上品で落ち着きのあるオリジナルカラーです。

1983年に発表された「TANKER」シリーズは、アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル(表面)+ポリエステル綿(中間層)+ナイロンタフタ(裏面)の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。

外出時の必需品の収納に便利なコンパクトサイズのショルダーバッグです。お出かけの際や旅先でのサブバッグとして、スマートフォンや財布などの必需品を収納するのに最適なサイズです。また、ショルダーストラップを取り外せばポーチとしても使用でき、背面のループを使えばウエストバッグとしても使用可能です。

ポケット数

外装:2 内装:1

※ 全型にポーター製のオリジナルの巾着が付属します。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 新品、未使用

