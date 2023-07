【福袋セール】 BTS オフィシャルペンミ DVDセット K-POP/アジア

◎Happy Ever After VOL.4 (2018)

◎MAGIC SHOP VOL.5(2020)

◎SOWOOZOO【소우주】(2021 online)

全てトレカ以外の付属品抜け無し。

ハピエバは数回再生済み。

それ以外は全て未再生。

海外製の為初期スレあり。

●即購入可能

●その他何かありましたらコメントお願い致します

#BTS #RM #JIN #SUGA #JIMIN #V #JK #방탄소년단 #防弾少年団 #KPOP #army #バンタン #ナムジュン #ソクジン #シュガ #ジェイホープ #ジミン#ヴィ #ジョングク #ペンミ #ハピエバ #マジショ

#ソウジュ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

