贅沢品 ウール裏地 nume マウンテンパーカー 冬 4899 ジャンパー/ブルゾン

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着丈 85cm

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肩幅 71cm

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袖丈 41cm

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沢山のお洋服を持っている為、正確な購入時期、使用回数等の質問はお応えできかねます。

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素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

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ジャーナルスタンダードレリューム マウンテンパーカー 新品未使用！

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状態 袖に色褪せがあります。詳しくは画像をご確認ください。

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畳んで梱包しておりますが圧縮して詰めるため多少のシワ等はご理解下さいませ。

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あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方はご遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

ノースフェイスフリースダウン550フィルレディースMサイズ相当入手困難一点モノ



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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

nume ヌメウール裏地 マウンテンパーカー モッズコート コットン スプリングコートカラー ネイビー×ベージュサイズ表記 3実寸平置きサイズ着丈 85cm身幅 47cm肩幅 71cm袖丈 41cm沢山のお洋服を持っている為、正確な購入時期、使用回数等の質問はお応えできかねます。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。質問前にプロフィールをご確認お願い致します。素材 写真にてご確認お願い致します。状態 袖に色褪せがあります。詳しくは画像をご確認ください。畳んで梱包しておりますが圧縮して詰めるため多少のシワ等はご理解下さいませ。あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方はご遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。冬4899

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