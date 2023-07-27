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【即納&大特価】 美品NEC/ノートパソコン/Win11/Core i7/メモリ16G/SSD/赤 ノートPC

商品の説明

✅高性能core i7と新品SSDで動作サクサク！
MacBook pro 15インチ 2019 corei9 32GB 1TB！！

MacBook Pro 16インチ(2019)スペースグレイ 16GB/1TB
✅メモリ16GBと超大容量1000GBで
すぐに使えるノートパソコン✨学生や初心者に✨大容量✨レポート作成に✨ブルーレイ
大きなデータもOK☆
くるみさま専用

高速SSD搭載 Sony VAIO SVE151B11N Corei5
✅YAMAHAスピーカーを搭載！
✨たっぷり750GB✨美品【初心者向け】✨カメラ付ノートパソコン✨設定済✨白
→パソコンと思えない高品質な音質で、YouTube鑑賞やBlu-ray鑑賞できます＾＾
GALLERIA GR1650TGF-T ガレリア ゲーミングノートパソコン

ノートパソコン　SONY VAIO type P VGN-P70H/W
✅目立つ傷が無く、使用感が少ない美品✨
GALLERIA RL7C-R35H Minecraft:PC同梱版
オシャレなレッドカラー♪
Win11高年式！Corei3&高速SSD/メモリ8GB/無線/DVDマルチ

頑丈＆超軽量！人気のレッツノート！Corei5&高速SSD搭載！カメラ/HDMI

専用✨新品爆速SSD256GB❗️カメラ付薄型ノートパソコン✨設定済⭕️Win11
⭐️初期設定済みで初心者さんにもおすすめ
ジャンク❗️MacBook Air M1 スペースグレイ　管理 3
⭐️Windows11搭載でウイルス対策も安心
【美品】APPLE MacBook Air MQD32J/A 2017モデル

MacBook Pro (Retina, 13-inch,Early 2015)

GT3様専用　ASUS TransformerBook T90CHI 64G
【例えばこんな使い方ができます】
みーはる春の大感謝祭美品Panasonic ノートPC CF-MX3/12.5型
＊ネット検索やレポート作成
MacBook Air 13
＊事務作業やプレゼン資料作成
NEC LaVie/Win11/3世代CORE-i7/SSD512G/メモリ8G
＊動画編集
持ち運び楽々NEC VJT12H-1 i5-7世代 2019 office
＊YouTubeやDVD/Blu-ray鑑賞
レッツノート MX5 SSD タッチパネル 2in1 ペンあり ノートパソコン
＊写真・動画の整理や管理、バックアップ
富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK WU2/G2

Lenovo レノボ ideapad 330 81DC014TJP

【高スペック】M1MacBook Air - スペースグレイ
✅ Libre Officeインストール済
Office付き Panasonic ノートパソコン 初心者 即使える
→Microsoft Officeと互換性があるので、Word・Excel・パワポのデータを閲覧・編集できます♪
ASUS Vivobook S330U

MacBook Air 16GB 512GB　ゴールド

KURUMI様　専用
【即購入OK！早い者勝ちです】
【新品未使用】Apple 13インチ MacBook Air A1466

GPD WIN2 2019年バージョンm3-8100Y天空版、箱、おまけ付属品有
☘️他にもパソコン出品中です☘️
surface Go Win11 8G/128G Office2021
こちらをクリック→#モカPC
【値下げ】APPLE MacBookPro 13インチ 2010年

［美品］MacBook Pro 13inch core i5 128GB

ノートパソコン Gateway
＊便利なアプリをインストール済
✨すぐ使えるノートPC⭐i7⭐メモリ8GB⭐SSD搭載⭐Office⭐カメラ✨
・Google Chrome (検索エンジン)
Hotaru18様専用品です！
・zoom
⑥NEC LAVIE LS550/C Win11Pro
・LINE
144富士通大画面人気の光沢ブラック大容量500GBノートパソコン
・iTunes
超美品　MacBook Pro M1 8G/512G 2020 13-inch
・Youtube
無線マウス付でオススメ✨美品✨NECノートパソコン✨SSD 子供/初心者◎
・Libre Office
9日迄 579) Lenovo X1 Carbon 2019 i5-8365U
・Windows Difender(ウイルス対策ソフト)
surface pro5 i5/8G/SSD128G タイプカバー、ペン付き

MSI Modern-14-B11MOU-894JP (新品未開封)
＊ネットに繋げば無料でマイクロソフトのOfficeオンライン(ワード・エクセル・パワポ)も使えます！
〔美品〕LIFEBOOK｜SSD 512GB｜i7｜ Windows｜パソコン

NEC LaVieLS550/LノートSSD Office キーボードキレイ

NEC ノートパソコン Core i3 ブルーレイ 最新Office
◎仕様◎
【バッテリー極良好・美品】DELL Latitude 14 3400
【メーカー】NEC
HP ENVY x360 13-ag0000 8GB
【型式】LL750E
【訳アリ】Apple 13インチ MacBook Air (M1, 2020)
【OS】Windows11 Home
LENOVO E50 / SSD128GB メモリ8GB
【メモリ】快適！新品16GB
MacBook Pro(Retina, 13-inch, Early 2015)
【CPU】Core i7-2630QM
Macbook Pro (13-inch, 2018)
【HDD】新品SSD1000GB ←超大容量！
14型大画面 ノートパソコン LX5 i5 6世代 Webカメラ DVDマルチ
【光学ドライブ】ブルーレイドライブ
起動時間約10秒！高性能CPU搭載東芝製15.6インチノートPC
【液晶】15.6型
【最終値下げ】Panasonic Let's note SZ5
【無線LAN】あり
Windows11✨ ノートパソコン iiyama Webカメラ リモートワーク
【テンキー】あり
バッテリーほぼ劣化なし！Surface Pro3 Core-i5 キーボード付
【付属品】ACアダプター
ASUS Chromebook Detachable CM3 10.5インチ

ROG strix g713q

✨ハイスペ Core i5 ✨爆速新品SSDメモリ8G ノートパソコン カメラ

No4 MacBook Air MQD32J/A 8GB/128GB/2017
◎状態◎
MacBook Pro 13インチ Late2017
・中古品のため細かなスレや小傷はありますが、前のオーナー様が大切に使われてたのが分かるほど綺麗✨な状態です。
可愛い白❤️人気のNECノートパソコン✨Windows11★はじめてのパソコンに♪

M2チップ搭載13インチMacBook Air - ミッドナイト24GB/1TB
・バッテリー駆動可能です(時間は保証対象外)
sdf様専用！

Win11 オフィス2021 新品SSD256G 年賀状 地デジ 初心者 ソニー

東芝 ノートパソコン dynabook T45/RWY/中古特価良品
⭐️ 全国送料無料！丁寧に包んで基本的に翌日までに発送します！
【送料無料】HPゲーミングノートPC Victus by HP 16-d0000

ノートPC Acer Swift 3
⭐️バッテリーは消耗品のため保証対象外です。
ノートパソコン SHARP メビウス PC-NJ70A

ホワイトがおしゃれ✨東芝ノートパソコン✨大容量1TB✨WEBカメラ有✨設定済
⭐️中古品の為、多少の小傷や使用感などがございます。ご了承のうえご購入をお願い致します。
MacBook Air 13-inch 2015

ThinkPad L380④
⭐️購入の際はプロフィールもご確認ください。
1000GB(1TB)で大容量⭐️初心者・学生向け！すぐに使えるノートパソコン

Apple MacBook Pro 13.3インチM1 シルバー
No.239-R194

美品NEC/ノートパソコン/Win11/Core i7/メモリ16G/SSD/赤

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態やや傷や汚れあり

Lenovo Thinkpad X250 Core i5 250GB SSD

⭐休日特価セール⭐️高性能＆軽量⭐️HP 340S G7⭐️

【人気のホワイト】主婦初心者おすすめ✨すぐ使える設定済✨新品SSD搭載

パナソニック Let's Note CF-SZ5 PDYVS レッツノート

DELL Inspiron 17R-7720

13インチ　MacBook pro M1 シルバー

Dell Latitude 7389/Tablet 2-in-1 -タッチパネル

NEC PC-VK24MDZNR [07]
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ブランドエヌイーシー
商品の状態やや傷や汚れあり

【即納&大特価】 美品NEC/ノートパソコン/Win11/Core i7/メモリ16G/SSD/赤 ノートPC

23分钟前

【即納&大特価】 美品NEC/ノートパソコン/Win11/Core i7/メモリ16G/SSD/赤 ノートPC

¥30,000 ¥17,100

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94044ef96064
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