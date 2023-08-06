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激安な ティファニー 【最終価格】Tiffany インターロッキング リング コンビ リング

商品の説明

カラー···ゴールド シルバー
ポンテヴェキオ 750YGサファイア/ダイヤモンドリング 11号[g14-41］
材質···ゴールド シルバー
専用です。ショパール ハッピーダイヤモンド リング

スタージュエリー　ペアリング　15号、9号
即購入⭕️
値下げ→HAVITAS Torch ring /18Kアコヤ真珠・ダイヤリング

美品 箱付き⭐️ヴァンドーム青山 リング ⭐️ ダイヤモンド
ゴールド（k18/750）とシルバー（925）コンビの
ロードナイト リング
インターロッキングリングです。
はるっち様専用！プラチナk18コンビリング

【マベパール/ダイヤ】 リング　12号　K18　天然石　アンティーク　レトロ
ゴールドは、ピンクゴールドになります。
ポンテヴェキオ リング k18 ダイヤ 0.5カラット

ダニエルウェリントン Daniel Wellington リング＆バングルセット
サイズは約6号です。
Pt900アレキサンドライトリング

Pt900 ダイヤモンド 0.16カラット　指輪 総重量4.2g
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特に使用感はないかと思います。
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値下げ交渉不可⚠️

【美品】K18リング

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

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カラー···ゴールド シルバー材質···ゴールド シルバー即購入⭕️ゴールド（k18/750）とシルバー（925）コンビのインターロッキングリングです。ゴールドは、ピンクゴールドになります。サイズは約6号です。ピンキーサイズにもおすすめです。特に使用感はないかと思います。値下げ交渉不可⚠️

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ブランドティファニー
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激安な ティファニー 【最終価格】Tiffany インターロッキング リング コンビ リング

15分钟前

激安な ティファニー 【最終価格】Tiffany インターロッキング リング コンビ リング

¥33,780 ¥19,255

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