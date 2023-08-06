激安な ティファニー 【最終価格】Tiffany インターロッキング リング コンビ リング

カラー···ゴールド シルバー

ポンテヴェキオ 750YGサファイア/ダイヤモンドリング 11号[g14-41］

材質···ゴールド シルバー

専用です。ショパール ハッピーダイヤモンド リング



スタージュエリー ペアリング 15号、9号

即購入⭕️

値下げ→HAVITAS Torch ring /18Kアコヤ真珠・ダイヤリング



美品 箱付き⭐️ヴァンドーム青山 リング ⭐️ ダイヤモンド

ゴールド（k18/750）とシルバー（925）コンビの

ロードナイト リング

インターロッキングリングです。

はるっち様専用！プラチナk18コンビリング



【マベパール/ダイヤ】 リング 12号 K18 天然石 アンティーク レトロ

ゴールドは、ピンクゴールドになります。

ポンテヴェキオ リング k18 ダイヤ 0.5カラット



ダニエルウェリントン Daniel Wellington リング＆バングルセット

サイズは約6号です。

Pt900アレキサンドライトリング



Pt900 ダイヤモンド 0.16カラット 指輪 総重量4.2g

ピンキーサイズにもおすすめです。

【値下げ】Christian Dior リング 指輪



Ｋ14ルビーリング

特に使用感はないかと思います。

AHKAH K18 アンハートエタニティリング



天然ルビー ダイヤモンドリング K18WG 12号

値下げ交渉不可⚠️

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

カラー···ゴールド シルバー材質···ゴールド シルバー即購入⭕️ゴールド（k18/750）とシルバー（925）コンビのインターロッキングリングです。ゴールドは、ピンクゴールドになります。サイズは約6号です。ピンキーサイズにもおすすめです。特に使用感はないかと思います。値下げ交渉不可⚠️

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

【美品】K18リング【M1333R様専用】ティファニー ダイヤ3P フレンドシップリング【新品仕上げ済】ティファニー メトロ フルエタニティ ダイヤリング【12059】daughters jewelry ドーターズジュエリー ダイアモンドリングmehem【メヘム】e.m. カットリング 13号