期間限定価格で出品致します⭐︎★

期間過ぎたら消します。

この機会にぜひご利用ください^^

Y-3のバックパックです!

半年程使用しました。

保存袋もお付けします(未使用)。

目立つ傷や汚れはございませんが、

金具部分に剥げが見られます(お写真ご参照ください)

メイン部分の内ポケットに、小物を入れていた跡が残っています。光に当ててよく見たら分かる程度で、破れそうとかではございません。

(お写真ご参照ください)

以下、サイトより引用↓↓

縦 44横 30マチ 12

本体:ナイロン100% 裏生地:ポリエステル100%

スーツケースからインスパイヤされた「TECH BACKPACK 」。滑らかなCORDURARナイロンをファブリックに使用。外側にジップ付きのメッシュポケット、下部にファスナー付きポケット。大口に開くメインコパーメントは使い勝手が良く、しっかりとした収納スペースも魅力。ブランドのラバーアイコンがアクセントになっています。

その他、見落としがあるかもしれません。

あくまで中古品になります。

完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。

プロフィールをお読みになって、

ご理解いただけます方のご購入お待ちしておりますʅ(◞‿◟)ʃ

#Y3

#リュック

#バックパック

#ワイスリー

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド ワイスリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

