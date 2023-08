ESTNATIONオリジナルブランドのコラムのコートです。

柔らかく、滑らかな手触りが特徴のリバーコート。

ガウンのようにばさりと纏うだけで、女性らしい雰囲気が高まります。

裾に分量をたっぷりとっているのもポイント。

大きめのフーディ―で、カジュアルアップができる女性らしい一着。

◇ブランド

ESTNATION COLUMN

◇カラー

紺 ネイビー

◇素材

毛 ウール

綿 コットン

◇サイズ

36

肩幅(cm):57

身幅(cm):57

着丈(cm):117

袖丈(cm):50

(オーバーサイズなためMサイズの方も着用いただけます)

◇状態

目立つダメージなくまだまだご愛用いただけます。

◇定価

110,000円

ビニールにお包みしてから外袋に梱包いたします。

°+_________________

2点以上複数購入で10%off

プロフィール欄をご確認ください˚✧₊

_________________+°

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな匂いや傷なども許せない方はご遠慮ください

気になることがありましたらコメントください^ ^

その他、多数出品中です。是非ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エストネーション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

