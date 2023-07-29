【超歓迎された】 《Mercury.vintage様専用》CELINE バニティバッグ　マカダム ポーチ/バニティ

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ご覧いただき誠にありがとうございます。【P11】お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#ピョン吉CELINE状態: 目立った傷や汚れなし※全体的に良い状態ではありますがあくまでもused品です。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: CELINE（セリーヌ）価格: 54,000円（税込）使用: バニティバッグ素材: PVC / レザーいろ: ブラウン系size: 横21㎝ 縦15㎝ 幅7㎝付属: なし備考: なしご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。セリーヌの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、Burberryなどsimpleで上品なお品を多数出品しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。CELINE セリーヌ オールドセリーヌ ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ セカンドバッグ ビジネスバッグ ブラック 黒 スモール バニティ 化粧ポーチ バニティバッグ パリマカダム マカダム

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