セール特価 ガールズドントクライ　ロングプリントtシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

商品名:ガールズドントクライ ロングプリントtシャツ

商品説明:シンプルですが、ブランドロゴが両面にプリントされた一枚です。素材はコットン100。撮影で色味が分かりにくいですが、1枚目が1番近い色味となります。

サイズ:XL

カラー:ピンク

実寸※平置き採寸です

着丈:74cm

身幅:60cm

肩幅:60cm

袖丈:63cm

状態:目立つ傷汚れ特にありません

#ガールズドントクライ

#VERDY

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

