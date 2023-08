商品: NIKE AIR JORDAN 1 LOW "WASHED DENIM"

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品: NIKE AIR JORDAN 1 LOW "WASHED DENIM"ナイキ エアジョーダン1 ロー "ウォッシュドデニムサイズ:26.5cm 状態:新品未使用品です。日本未発売商品で、大変人気のあるデザインです。海外のスニーカー仲介サイトGOATで購入しました。※ボックスの側面に少しダメージがある(画像6枚目参照)ので、その点を了承していただける方のみ購入お願い致します。即購入OKです。よろしくお願いします。すり替え防止のため、返品、交換は対応致しかねます。#ナイキ#エアマックス95#ジョーダン1 #ダンク#dunk#エアフォース1 #ジョーダン1#オフホワイト#adidas#NIKE#Supreme#SOPH.#F.C.R.B. #Jordan#off-whitejordanjordan1airjordanairjordan1

