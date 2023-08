~~~~商品詳細~~~~

WACKOMARIA コーチジャケット ナイロン ワインレッド ワコマリア

■ブランド

adidas アディダス デサント

■カラー

ブラック BLACK 黒

■サイズ表記

L

■サイズ感

着画モデル178/65

画像最後の採寸表と下記寸法をお手持ちの衣類と比較して頂きご参考下さいませ。

(※ネット販売にてネックとなる試着できないサイズ感の不安を取り除く為、細かく記載しております)

①首周り 23

②肩幅 53

③胸周り 60

④ウエスト 44

⑤総丈 68

⑥アームホール 26

⑦袖丈 56

⑧手首周り 11

■商品状態

画像9枚目に写しております通り、

一部目立ちにくい穴あり。

写真にてご判断下さい!

■商品説明

価格交渉承ります!

人気商品ですのでお気軽に、お早めに♫

↓当店アパレル商品↓

#MeeT_the_apparel

人気のナイロンジャケットで、良デザインです♫

デサント社、ベトナム製表記でビンテージ感溢れてます!!

太腕、ゆるだぼで古着男子や古着女子、ストリートファッションにも合いますね♫

■タグ表記

写真にてご覧下さいませ♫

■

パーカー トレーナー スタジャン ダウン

Supreme シュプリーム

STUSSY ストューシー

Carhartt カーハート

TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー

THE NORTH FACE ノースフェイス

Champion チャンピオン

NIKE ナイキ

adidas アディダス

ラルフローレン

菅田将暉

古着女子

キムタク

80s

90s

メンズ

レディース

レトロ

ヴィンテージ

ゆるダボ

トラックスーツ

トラックジャケット

ジャージ

アウター

ジャンパー

※2000-2800-02082022※

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

