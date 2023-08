【おしゃれ】 新品☆日本未発売Roland/ATV互換15inchチャイナシンバル☆Lemon 打楽器

※詐欺サイトにご注意下さい!!当方の写真と商品説明を無断掲載し安値で表示させている詐欺サイトがあります。

名の通った有名アプリでしか出品しておらず、当方からしか購入できませんので偽物にご注意下さい。

【品名】

【サイズ】

約15inch(約38.8cm)

【重量】

約1.3kg

【センサー】

ボウ/エッジ Dual-zone チョーク奏法可

【対応機種】Roland/ATV/YAMAHA/Pearl Mimic/Alesis等

【価格】

18500円

お値下げしました☆

【送料】

送料無料

【保証】

購入から1年保証

*1年未満の故障の場合、当方まで連絡頂けましたら対応させて頂きます。

【オプション】

まわり止め, レンチ +500円

PAD追加用ケーブル(2m) +500円

【商品説明】

日本未発売品となり、海外メーカーの大変高品質な商品で打感/検知ともに良好です。

ATVのaD-CH17などのチャイナを検討されている方、必見!

こちらは15インチのチャイナ型電子シンバルです。

当方はここ数年電子ドラマーになっていましたが、叩いた瞬間にアコースティックの感覚を思い出し大変驚きました。打感が非常にチャイナそっくりで、カーブしたエッジを叩いた時の少し硬い感覚が手に伝わってきて非常によく出来ていると思います。

叩いた際の自然な揺れ、打感が生ドラムのチャイナを叩いた時のフィーリングに非常に近い、気持ちの良い打感。外観も本物同様の逆反り形状で美しく見た目がカッコイイ☆ATVを狙っていたけど高額で…とお悩みの方、如何でしょうか☆

是非この感動を電子ドラマーの皆様にも体験頂きたいです!!

■ご検討中の皆様へ

Roland, ATV,両社を試した結果、こちらの商品が非常に優秀でした。是非体験下さい♪

9inchスプラッシュ、18inchライドも出品中ですので是非ご確認下さい☆

新品未開封の商品ですが検品のため一度開封し出力を確認した後に発送させて頂きます。初期不良トラブル回避のため、ご了承下さい。

検索:ローランド V-Drums ATV aDrums 15インチ, 17インチ, 15inch, 17inch, China, lemon, 電子ドラム, エレドラ, Lemon

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

