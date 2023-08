※ご購入前に必ずコメントにて、在庫をお問い合わせください。

数ある出品の中からご覧いただきありがとうございます。

【商品説明】

商品名:10813 デュプロのまち 工事現場とはたらく車

対象年齢:2~5才

ピース数:67中66個

◎商品特徴(メーカーHPより)

レゴ デュプロを通して、子供達の想像力を活かして車などがある町を作ろう!

小さなお子様達は、ブルドーザー、ダンプトラック、回転するキャビン、や動くアームなどで遊ぶ事ができます。

安全ヘルメット、手押し車、そして他のツールを持っている3つの建設労働者フィギュアが含まれています。

レゴ デュプロのセットは手が小さい方向けであり、他のレゴの全ての組み立てセットと互換性があります。

廃盤品のため貴重です。

クレーン、ブルドーザー、ダンプトラック、ビルなどが作れます。

外箱は、角に擦れや折り目がある箇所があります。

ブロックは、四角い赤いピースが1つだけ不足していますが、クレーン、ブルドーザー、ダンプトラック、ビルなど支障なく作れます。(外箱の写真をご確認ください)(外箱の写真をご確認ください)

大事に使っていたので、ブロックには通常使用の擦れなどは多少ありますが、目立つ汚れや破損もなく、まだまだご愛用していただけるかと思います。

手洗いにて、ホームクリーニング済。

【発送方法】

外箱付きで、リサイクル段ボールで梱包いたします。

箱なしご希望の場合、200円値引きし対応可能です。ご購入前にコメントにてお問い合わせください。

【ご注意】

・自宅保管の中古品になりますので、神経質な方のご入札はご遠慮下さい。

・ご購入される前には、必ず画像・商品説明等をご確認の上、ご不明な点はご質問ください。

・ご購入後のキャンセルはご遠慮ください。

#デュプロのまち

#クレーン

#ブルドーザー

#ダンプトラック

#ビル

#工事現場

#LEGO

#LEGO廃盤品

#ブロック

#乗り物

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

